Губернатор попросил белгородцев рассказать о проблемах при подготовке к отопительному сезону. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области идет активная подготовка к отопительному сезону. Губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к белгородцам с просьбой рассказать, какие проблемы есть в многоквартирных домах. Он пообещал оперативно реагировать на все сообщения и решать вопросы.

- Мы сейчас всей областью готовимся к зиме, готовим паспорта готовности наших жилых домов, хотел обратиться к вам, уважаемые жители Белгородской области, уважаемые жители многоквартирных домов: как идет подготовка вашими управляющими компаниями к зиме? Есть ли какие-то вопросы? Есть ли какие-то проблемы? Пишите, постараемся вместе с главами муниципальных образований максимально быстро отреагировать, - обратился губернатор в социальной сети.