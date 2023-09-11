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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:39

Губернатор попросил белгородцев рассказать о проблемах при подготовке к отопительному сезону

Гладков пообещал оперативно реагировать на все вопросы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор попросил белгородцев рассказать о проблемах при подготовке к отопительному сезону.

Губернатор попросил белгородцев рассказать о проблемах при подготовке к отопительному сезону.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области идет активная подготовка к отопительному сезону. Губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к белгородцам с просьбой рассказать, какие проблемы есть в многоквартирных домах. Он пообещал оперативно реагировать на все сообщения и решать вопросы.

- Мы сейчас всей областью готовимся к зиме, готовим паспорта готовности наших жилых домов, хотел обратиться к вам, уважаемые жители Белгородской области, уважаемые жители многоквартирных домов: как идет подготовка вашими управляющими компаниями к зиме? Есть ли какие-то вопросы? Есть ли какие-то проблемы? Пишите, постараемся вместе с главами муниципальных образований максимально быстро отреагировать, - обратился губернатор в социальной сети.