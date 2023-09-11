В Белгороде могут изменить расписание автобусов по просьбе жителей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде за прошедшую неделю от жителей поступило 259 жалоб на общественный транспорт. В частности, белгородцы просят изменить расписание некоторых автобусов, так как в школах поменялся распорядок и теперь ученикам неудобно добираться на занятия.

О ситуации в ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона сегодня рассказал министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

Евтушенко отметил, что у жителей Белгорода есть вопросы по изменению и увеличению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание. Речь идет о маршрутах №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других.

- Граждане задают вопросы. Они имеют точечный характер. Мы сейчас мониторим ситуацию. Пока мы ничего не меняли, чтобы не ухудшить общую ситуацию. Но такие вопросы есть, потому что школы работают по другому расписанию, - сказал чиновник.