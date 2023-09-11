Лучшими в конкурсе «Приезжайте в гости к нам» стали три муниципалитета Белгородчины

"Салатовый балкон" - победитель в своей номинации. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде подводят итоги прошедшего на выходных масштабного проекта «Белгород в цвету». В рамках фестиваля прошло сразу несколько конкурсов ландшафтного дизайна, в которых приняли участие профессиональные и начинающие флористы, муниципалитеты Белгородской области, студенты, многодетные семьи и дети.

Так, в конкурсе «Приезжайте в гости к нам» первое место разделили композиции Белгорода, Алексеевского городского округа и Ракитянского района. Серебро у Ровеньского района, Старооскольского и Яковлевского городских округов. На третьем месте сады Волоконовского, Красненского и Красногвардейского районов.

В конкурсе «Сено-солома» золото у Валуйского и Шебекинского городских округов. На втором месте Белгородский и Борисовский районы. Бронза у Грайворонского городского округа и Краснояружского района.

В конкурсе «Виват, балкон!» бронза у Елены Мануэл и Яны Голохвастовой («Зеленый балкон»). Второе место у Кристины Красюковой («Красный балкон»). Победили Наталья Преснякова, Алеся Сторчук и Анастасия Озерова («Салатовый балкон»).