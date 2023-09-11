Белгородские пограничники посадили беспилотник ВСУ гексакоптерного типа

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской области.

На днях на территории Шебекинского городского округа Белгородской области региональный пограничный наряд при помощи средств РЭБ посадили беспилотник ВСУ. К беспилотному летательному аппарату противника гексакопртерного типа были прикреплены взрывные устройства.

В пресс-службе погранупревления ФСБ по Белгородской области сообщили, что группой разминирования Министерства обороны РФ дрон был уничтожен на месте накладным зарядом.

- Профессиональные действия пограничников позволили избежать негативных последствий, - сообщили в ведомстве.