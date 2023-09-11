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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:37

Белгородцы могут проголосовать за идею Талисмана Десятилетия науки и технологий

Сразу две работы от региона вышли в финал голосования
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Росси выбирают Талисман Десятилетия науки и технологий. Эксперты выбрали лучшие предложения со всей страны. Среди 40 лучших работ – две идеи из Белгородской области. В финал попадут только пять из них.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас в пятерке лидеров – енот Рики. Его нарисовала Валерия Москаленко, ученица преподавателя иностранного языка Анастасии Нерубенко из Тавровской школы «Формула Успеха». Образ придумали вместе.

- Говорят, что Рики вдохновляет на создание нового! Его девиз – «Цель. Движение. Результат». Хочется, чтобы наша область была представлена в финале, а наш талисман стал символом десятилетия науки и технологий! - отметили в правительстве.

Отметим, отдать свой голос за работу можно до 15 сентября 23:59 (мск) по ссылке.