Трое юных белгородцев заняли первые места на конкурсе «АгроНТРИ»

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об успехах белгородских школьников в конкурсе «АгроНТРИ». Он проходил в городе Пушкин Ленинградской области для детей из малых городов и сел. Проводило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство просвещения.

- В восьми номинациях, где принимали участие наши ребята из Белгородской области, в трех они заняли первые места. Теперь они получили путевки в Артек, они получили дополнительные баллы к ЕГЭ, но главное - они увидели, что, работая в сельском хозяйстве, можно иметь доступ к самым космическим, самым передовым технологиям. Наши агрономы работают сегодня через спутники, следят за развитием, за вегетацией растений. Идет управление и контроль за земледелием через агродроны и много-много других интересных вещей. Я уверен, что их будущее обязательно будет связано с сельским хозяйством, - сказал глава региона.