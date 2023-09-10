Победителями проекта «Белгород в цвету» стаи три профессиональных сада

Один из победителей проекта - сад "Девушка с веслом". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре завершился трехдневный проект «Белгород в цвету». С 8 по 10 сентября площадки в парке Победы и на набережной Везелки, в парке «Котофей» и у Мастерславля радовали белгородцев и гостей города морем цветочных композиций, музыкой, творчеством, мастер-классами. Не обошлось и без соревновательного момента. Определены лучшие сады большого цветочного праздника.

Так, среди профессиональных ландшафтных дизайнеров победителями стали сразу три сада. Лучшими в категории «Большие сады» признаны:

«Девушка с веслом», авторы Лидия Леонтьева и Олеся Волошина

«Шелковый путь», авторы Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина

«Энциклопедия природы», авторы Валерия Ажищева и Александр Ляльченко.

«Белый сад» Виктора Проскурякова и Дарьи Суворовой стал серебряным призером. Бронза у сада «Вода времени» Даниила Корецкого.

В категории «Малые сады» на третьем месте сад «Сквозь время», авторы Ирина Михайлюкова и Оксана Чурсина. Серебро у коуч-сада «Цветущая свалка», авторы Оксана Алейникова и Андрей Приходько, сада «Цветочные топи», авторы Денис Сысоенков и Михаил Чудновец. Золото у сада «Вилюшка» Марии Бадиной.

В конкурсе «Новые имена» золото завоевал сад «Преемственность поколений» Евгении Клыковой, Милены Никифоровой, Дарьи Ковалёвой из НИУ БелГУ. Серебро у сада «Авангард знаний» аспиранта БГТУ им. В.Г. Шухова Александра Олейникова. Бронзовым призером признан сад «Путь к расцвету» Софии Найденовой и Алины Светиковой, Белгородский ГАУ.