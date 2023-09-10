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НовостиПолитика10 сентября 2023 11:18

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородском районе

Один из фрагментов упал в огород частного домовладения
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе противовоздушной обороны в Белгородском районе. Был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.