Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородском районе

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе противовоздушной обороны в Белгородском районе. Был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.