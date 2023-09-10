Школьники из Белгорода смогут на ретропоезде посетить музеи Прохоровки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для школьников из Белгорода запустят экскурсионный ретропоезд в музеи Прохоровки. Стартуют специальные маршруты уже 13 сентября.

Специально для групп учащихся из школ Белгорода ретропоезд будет ходить по средам и четвергам к государственному военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». Поездки организованы по инициативе министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, при поддержке Юго-Восточной железной дороги.

Как поделились в Минтрансе региона, в путешествие юные белгородцы отправятся на ретропоезде, вагоны которого декорированы в стиле 40-х годов. По пути к музеям школьники узнают о построенной в 1943 году Дороге мужества. Всего за 32 дня местные жители проложили 95 км железнодорожных путей, соединив Старый Оскол и станцию Ржава. Строительство этой железной дороги внесло большой вклад в разгром врага на Курской Дуге.

Для экскурсионных поездок группы школьников формирует областное министерство образования.