Три беспилотника ВСУ атаковали белгородские села 9 сентября

в Середе в результате прямого попадания полностью разрушен частный дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Один дом разрушен полностью, еще два повреждены. Подробную информацию об обстрелах опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Восемь артснарядов пришлось по МАПП «Нехотеевка» в Белгородском районе. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли хутора Старый – зафиксировано 5 прилетов. Без последствий.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 9 минометных снарядов. Никто не пострадал. Пострадали 2 дома: в одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором – поврежден забор.

В Краснояружском районе из артиллерии и гранатомета обстреляли окраину села Староселье – зафиксировано 5 артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена ЛЭП – уже восстановлена. В поселке Прилесье уничтожен БПЛА противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

Один минометный снаряд прилетел по Середе в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, но в результате прямого попадания полностью разрушен частный дом. По селу Терезовка выпущено 7 минометных снарядов, по селу Муром – 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.