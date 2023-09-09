В белгородском Муроме на следующей неделе приступят к восстановлению объектов в центре села

фото: страница ВКонтакте Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков побывал с рабочей поездкой в Шебекинском городском округе. Глава региона в очередной раз проверил ход восстановительных работ. Он сообщил, что уже со следующей неделе в селе Муром начнут строительные работы на объектах в центре населенного пункта.

В среду будут доставлены строительные материалы для четырех объектов, которые пострадали больше всего: ДК, школы, детского сада и ФАПа. Рабочие больше года не могли начать восстановление из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

- К сожалению, в течение длительного времени, точнее, больше года, мы не могли ничего сделать в этой части села из-за постоянных обстрелов. Однако сейчас ситуация сдвинулась с места – источник финансирования определен и строители уже на следующей неделе приступят к закрытию теплового контура зданий и подключению системы отопления, - рассказал губернатор Белгородской области.