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НовостиОбщество9 сентября 2023 14:45

В белгородском Муроме на следующей неделе приступят к восстановлению объектов в центре села

Строители больше года не могли начать работы из-за постоянных обстрелов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: страница ВКонтакте Вячеслава Гладкова.

фото: страница ВКонтакте Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков побывал с рабочей поездкой в Шебекинском городском округе. Глава региона в очередной раз проверил ход восстановительных работ. Он сообщил, что уже со следующей неделе в селе Муром начнут строительные работы на объектах в центре населенного пункта.

В среду будут доставлены строительные материалы для четырех объектов, которые пострадали больше всего: ДК, школы, детского сада и ФАПа. Рабочие больше года не могли начать восстановление из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

- К сожалению, в течение длительного времени, точнее, больше года, мы не могли ничего сделать в этой части села из-за постоянных обстрелов. Однако сейчас ситуация сдвинулась с места – источник финансирования определен и строители уже на следующей неделе приступят к закрытию теплового контура зданий и подключению системы отопления, - рассказал губернатор Белгородской области.