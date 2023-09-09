На избирательных участках в белгородском приграничье плетут масксети и льют окопные свечи. Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31

На территории /Белгородской области проходит второй день выборов. Региональный избирком оказывает содействие в организации голосования военных. Военнослужащие не только охраняют рубежи нашей страны, но и активно отдают свои голоса на выездных избирательных участках.

Некоторые участки для голосования в регионе перенесены из зоны ЧС в более безопасные места. Председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев посетил эти участки.

- Хочу отметить, что все члены УИК на рабочих местах, настрой боевой, встречают избирателей на участках и выезжают для голосования на дому. Они выполняют возложенную на них государственную функцию. Мы благодарны всем членам комиссий, (большинство из них – наши отважные женщины) за то, что голосование идет в штатном режиме, несмотря на сложившуюся обстановку, - сказал Лазарев.

Он также заехал в село Гора-Подол и посмотрел за тем, как волонтеры плетут маскировочные сети и льют окопные свечи для солдат. Идея для создания такого места возникла у председателя участковой комиссии №497 Галины Краснокутской.

- Команда женщин-волонтеров активно работает в помощь нашим бойцам. Они собираются в клубе, кроят ткань, закупают воск, фитили, приносят картон и делают все вместе, – рассказала Галина Викторовна.