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НовостиОбщество9 сентября 2023 11:51

В первый день голосования свой выбор на избирательных участках сделали почти 20% белгородцев

Выборы в регионе продлятся еще два дня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

Фото: https://vk.com/oblizbirkom_31.

На территории Белгородской области проходит второй день голосования. Региональный избирком поделился статистикой явки по итогам первого для выборов. Согласно данным, отдать свой голос на избирательные участки 8 сентября пришла почти пятая часть белгородцев. Явка на 20:00 составила 19,11 % избирателей.

В общей сложности на территории региона открыты 914 избирательных участков. Количество избирателей превышает 833 тысячи человек.

На дополнительных выборах депутата областной Думы седьмого созыва явка в первый день составила 29,55%. Всего открыто 73 участка для более 48 тысяч избирателей.

Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 8,85%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тысяч избирателей.

Выборы в Белгородской области проходят с 8 по 10 сентября. В этом году зарегистрировались 3263 кандидата.