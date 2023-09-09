Больше 100 прилетов со стороны ВСУ пришлось по белгородскому приграничью 8 сентября

Повреждены 10 домов, 3 хозпостройки, автомобиль и окна в школе.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. По приграничью пришлось больше 100 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших. Информацию об обстрелах опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе противник обстрелял село Кукуевка – 5 прилетов. Обошлось без последствий. Над городом Валуйки ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Упавшими осколками в результате повреждены 9 частных домов и две хозпостройки – выбиты окна, посечены заборы и крыши. В одной из школ лопнул стеклопакет. Поврежден легковой автомобиль.

В Шебекинском городском округе ВСУ из миномета обстреляли Середу – зафиксировано 7 прилетов. Обошлось без последствий. По Новой Таволжанке выпущено 14 снарядов. Никто не пострадал. В результате обстрела поврежден фасад одного частного дома и разрушена одна хозпостройка.

В Белгородском районе по Петровке выпущено 13 снарядов, по Устинке и МАПП «Нехотеевка» – два и один артиллерийский снаряд соответственно В Журавлевке и Красном Хуторе зафиксировано по 4 снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Больше всего ударов пришлось по Щетиновк – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе обстреляли окраину Дроновки - 10 снарядов, по окраину Сподарюшино – 9, по окраину хутора Байрак – 4 снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.