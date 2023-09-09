Двое белгородцев получили федеральные гранты на развитие агротуризма. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Двое жителей Белгородской области выиграли федеральные гранты на развитие агротуризма. Руководители крестьянско-фермерских хозяйств Дмитрий Дремучев из Белгородского района и Евгений Гнедых из Старооскольского городского округа получили средства в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Они построят домики для отдыха. Построят детские площадки и другую инфраструктуру для того, чтобы жители соседних районов и соседних регионов приезжали, знакомились с фермерской продукцией, красотами наших мест и отдыхали, набирались сил вместе со своими близкими и, я надеюсь, позитивных эмоций. Уверен, что у всех проекты будут удачными, если будет необходимость, конечно, будем стараться оказывать посильную помощь, - отметил глава Белгородской области.