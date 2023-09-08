Город-крепость «Яблонов» появился в Белгороде

В проекте также присутствуют декоративные яблоки и зона отдыха в форме яблока – символа Корочанского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Маша Струкова и Вика Дубинина из Корочанского района создали композицию с достопримечательностям родного края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В проекте фестиваля «Белгород в цвету» также присутствуют декоративные яблоки и зона отдыха в форме яблока – символа Корочанского района.

Воспитанницы детского сада №5 «Теремок» из села Погореловки принимают участие в конкурсе «Планета цветов». Оформить сад им помог наставник Татьяна Сухенко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, на фестивале «Белгород в цвету» отметят Новый год.