В Белгородской области система ПВЛ сбила беспилотник

Сегодня, 8 сентября, в Валуйском городском округе сработала наша система ПВО – сбили БПЛА самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домах и одной хозпостройке.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородское село Новую Таволжанку атаковали со стороны Украины во второй раз за день.