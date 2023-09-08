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НовостиЗвезды8 сентября 2023 12:28

На фестивале «Белгород в цвету» отметят Новый год

Локацию украсили фигуры снеговиков и пингвинов
Алексей СЕРГУНИН
Напротив сказочной поляны установят каток для детей площадью 110 квадратных метров.

Напротив сказочной поляны установят каток для детей площадью 110 квадратных метров.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Детская областная больница презентует свой фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса» в парке «Котофей». Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода. Проект проходит с 2021 года. Его цель - подарить чудо детям, которые в праздничные дни проходят лечение и очень нуждаются в положительных эмоциях.

Локацию в рамках фестиваля «Белгород в цвету» украсили фигуры снеговиков, пингвинов. Здесь уже расположилась Почта Деда Мороза. С деревьев свисают белые гирлянды, напоминающие сосульки. Напротив сказочной поляны установят каток для детей площадью 110 квадратных метров.