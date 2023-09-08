Камелия и Самуил: как называли белгородцы своих детей летом-2023

Список необычных имен за минувшее лето сообщила начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. За три месяца в нашем регионе появились Климентий, Яромир, Рафаэль, Самуил, Севастьян, Элисия, Камелия, Авигея, Гликерия, Авелина и Оливия.

В ТОП популярных имен у мальчиков попали - Александр (87 новорожденных), Артем (70) и Михаил (69). Девочек чаще называли Софией (74 раза), Анной (65) и Марией (63).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за год в Белгородской области 852 человека сменили имена. Женщины делали это в три раза чаще.