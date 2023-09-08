Под Белгородом женщина уехала домой на чужом велосипеде

Подозреваемая взяла из подъезда первый попавшийся велосипед и уехала на нем домой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Заявление о краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома в поселке Разумное поступило в ОМВД России по Белгородскому району в середине июня. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.

По предварительным данным, женщина была в гостях у своего приятеля. После застолья между ними произошла ссора. Обидевшись на друга, подозреваемая выбежала на улицу и вызвала такси. Не дождавшись машину, она взяла из подъезда первый попавшийся велосипед и уехала на нем домой.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнице грозит лишения свободы на срок до пяти лет.