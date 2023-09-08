13 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 7 сентября 2023

В Шебекинском городском округе по селам Новой Таволжанке, Белянке, Сурково, Терезовке и хутору Панкову выпущены десять, семь, шесть и четыре (дважды) минометных снаряда соответственно. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровку (четыре прилета). В трех частных жилых домах выбиты окна. Кроме того, произошло возгорание сухой травы на площади в 100 квадратных метров.

В Грайворонском городском округе в селах Заречье-Второе и Дроновке насчитали 12 и три минометных снаряда соответственно. В Краснояружском районе из миномета обстреляли поселок Задорожный (пять прилетов). Повреждена линия электропередач. По поселку Прилесье выпущены три минометных снаряда, по селу Староселье – три артиллерийских.

По окраине села Богун-Городок Борисовского района с БПЛА сбросили одно самодельное взрывное устройство. Под минометный обстрел попала окраина хутора Старый Волоконовском районе (три прилета).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 8 сентября, ВСУ обстреляли Новую Таволжанку.