Ранее судимая белгородка украла из магазина 16 кусков сыра

В соответствии со ст.158.1 УК РФ злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до одного года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району от сотрудников супермаркета, расположенного в поселке Дубовое, поступило сообщение о краже товара общей стоимостью более 1700 рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Участковые установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления, в том числе грабеж, 46-летняя жительница Белгорода. По предварительным данным, женщина зашла в магазин под видом покупателя. Взяв с прилавка 16 кусков сыра, она сложила их в корзину, а после незаметно спрятала в сумку и, минуя кассу, покинула супермаркет. Похищенный товар белгородка продала. В соответствии со ст.158.1 УК РФ злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до одного года.