Белгородское село Новую Таволжанку обстреляли ВСУ 8 сентября 2023

Сегодня, 8 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Об этом в своем телеграм-канале написал Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения.

По словам Вячеслава Владимировича, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два дома повреждены при обстреле села Новопетровки ВСУ. Тем временем, вчера же, 7 сентября, поселок Задорожный атаковали со стороны Украины. В пяти населенных пунктах из-за этого пропал свет.