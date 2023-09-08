В белгородском Грайвороне восстанавливают 77 домов, пострадавших от обстрелов

За последние недели в Грайворонском горокруге 20 домов получили повреждения при обстрелах ВСУ. Об этом на странице в соцсети сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Два дома в муниципалитете уже начали восстанавливать. На остальных домах специалисты произвели замеры. Когда материалы будут закуплены, строители начнут работы.

Вячеслав Владимирович добавил, что в настоящий момент в округе восстанавливают 77 ранее поврежденных жилых домов.

- К сожалению, есть дома, где из-за оперативной обстановки пока не можем это сделать. Надеюсь, что выполним обещание перед жителями и восстановим все дома. Главное, чтобы немножко успокоилась ситуация, и чтобы обстрелов было меньше, чтобы не подвергать угрозе жизни наших строителей.