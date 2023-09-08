Из-за проведения фермерской ярмарки в Белгороде изменят маршруты автобусов

Завтра, 9 сентября, в Белгороде проведут сельскохозяйственную ярмарку. В связи с этим некоторые автобусы изменят свой маршрут. Скорректировано расписание десяти автобусов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147 и 202. Изменения будут действовать 9 сентября с 7:00 до завершения ярмарки.

Напомним, что сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно приобрести фермерские продукты по низкой цене, ранее проводилась на рынках. В сентябре же возобновляется работа уличных ярмарок: в субботу, 9 сентября, такие ярмарки появятся только на улицах Белгорода. В следующие выходные фермерские ярмарки планируется устроить во всех 22 муниципалитетах региона.