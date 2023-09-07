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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 16:38

Белгородец заплатил больше 500 тысяч за незаконно выловленных раков

Выплаченная сумма перейдет в бюджет государства
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Житель Белгорода и его приятель решили наловить раков. При этом использовали далеко не легальный способ – ловили руками вброд, что запрещено правилами рыболовства. Такой метод может повлечь за собой массовое истребление раков. В общей сложности злоумышленники так выловили 520 раков.

Решением суда белгородец признан виновным в незаконной ловле. На него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Однако уплачивать штраф белгородец не спешил. В связи с этим его предупредили, что наказание может измениться. В итоге мужчина всё-таки выплатил всю сумму. Выплаченная сумма пойдет в бюджет государства.