Белгородец заплатил больше 500 тысяч за незаконно выловленных раков

Житель Белгорода и его приятель решили наловить раков. При этом использовали далеко не легальный способ – ловили руками вброд, что запрещено правилами рыболовства. Такой метод может повлечь за собой массовое истребление раков. В общей сложности злоумышленники так выловили 520 раков.

Решением суда белгородец признан виновным в незаконной ловле. На него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Однако уплачивать штраф белгородец не спешил. В связи с этим его предупредили, что наказание может измениться. В итоге мужчина всё-таки выплатил всю сумму. Выплаченная сумма пойдет в бюджет государства.