+20 градусов ожидается в Белгородской области 8 сентября 2023

В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +18 до +20 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 8 сентября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +15 до +20 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +18 до +20 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.