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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:09

В белгородском Шебекино отложили выборы депутатов

Такое решение принял ЦИК
Алексей СЕРГУНИН

Избирком отложил голосование на выборах в совет депутатов Шебекино из-за режима повышенной готовности в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В этом году голосование на выборах депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе будет отложено из-за сложившихся обстоятельств.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, с 8 по 10 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва.