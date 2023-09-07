В белгородском Шебекино отложили выборы депутатов

Избирком отложил голосование на выборах в совет депутатов Шебекино из-за режима повышенной готовности в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В этом году голосование на выборах депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе будет отложено из-за сложившихся обстоятельств.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, с 8 по 10 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва.