Компенсации за аренду жилья получит часть жителей белгородской Козинки

Выплату начислят тем, чьи улицы попали под обстрел. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В прямом эфире 6 сентября губернатор Белгородской области зачитал обращение жителей региона, которые спросили, положены ли жителям Козинки Грайворонского округа компенсационные выплаты и будут ли их переселять в безопасные места.

Вячеслав Гладков прокомментировал, что ситуация в приграничных Середе Шебекинского округа, Журавлевке и Нехотеевке Белгородского района в сотни раз хуже, чем в Козинке. Кроме того, региональные власти очень надеются, что в грайворонском селе она не станет такой же. Глава региона отметил, что решение по компенсации жителям села аренды жилья в безопасном месте пока не принято, решен вопрос лишь по части населения.

- Конечно, если будет хуже, будут приниматься другие решения. Надеемся, что этого не произойдёет. На сегодняшний день у нас есть несколько улиц в селе Козинка, как и в Новой Таволжанке Шебекинского округа, где находиться невозможно. Напомню, что есть решение: жителям этих улиц начинаем компенсационные выплаты за аренду жилья, - сообщил Гладков.

Напомним, ВСУ дважды обстреляли Козинку 5 сентября. В результате погиб мужчина женщина получила ранения. Кроме того, повреждено 11 домов и легковой автомобиль.