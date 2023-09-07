Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 10:29

Компенсации за аренду жилья получит часть жителей белгородской Козинки

Выплату начислят тем, чьи улицы попали под обстрел
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Выплату начислят тем, чьи улицы попали под обстрел.

Выплату начислят тем, чьи улицы попали под обстрел.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В прямом эфире 6 сентября губернатор Белгородской области зачитал обращение жителей региона, которые спросили, положены ли жителям Козинки Грайворонского округа компенсационные выплаты и будут ли их переселять в безопасные места.

Вячеслав Гладков прокомментировал, что ситуация в приграничных Середе Шебекинского округа, Журавлевке и Нехотеевке Белгородского района в сотни раз хуже, чем в Козинке. Кроме того, региональные власти очень надеются, что в грайворонском селе она не станет такой же. Глава региона отметил, что решение по компенсации жителям села аренды жилья в безопасном месте пока не принято, решен вопрос лишь по части населения.

- Конечно, если будет хуже, будут приниматься другие решения. Надеемся, что этого не произойдёет. На сегодняшний день у нас есть несколько улиц в селе Козинка, как и в Новой Таволжанке Шебекинского округа, где находиться невозможно. Напомню, что есть решение: жителям этих улиц начинаем компенсационные выплаты за аренду жилья, - сообщил Гладков.

Напомним, ВСУ дважды обстреляли Козинку 5 сентября. В результате погиб мужчина женщина получила ранения. Кроме того, повреждено 11 домов и легковой автомобиль.