В Белгородской области задержали татарина, планировавшего воевать за ВСУ

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД задержали гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Житель Альметьевска (республика Татарстан) 1994 г.р. собирался незаконно пересечь государственную границу РФ с целью перехода на сторону ВСУ для участия в боевых действиях в составе вооружённого формирования «Легион «Свобода России».

В соответствии с ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации») злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.