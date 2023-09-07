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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:35

В Белгородской области задержали татарина, планировавшего воевать за ВСУ

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД задержали гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Житель Альметьевска (республика Татарстан) 1994 г.р. собирался незаконно пересечь государственную границу РФ с целью перехода на сторону ВСУ для участия в боевых действиях в составе вооружённого формирования «Легион «Свобода России».

В соответствии с ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации») злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.