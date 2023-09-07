Белгородский губернатор запретил увозить пациентов в соседние муниципалитеты

По словам главы региона, привоз пациентов из муниципальных образований в Белгород логичен, но не наоборот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 6 сентября, в прямом эфире «10 вопросов губернатору» глава Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, почему «скорая» увозит жителей в другие районы и города, куда проблематично добраться родственникам и пациентам.

Жительница Белгорода Мария спросила у главы региона, почему ее с больным сердцем привезли в Борисовскую центральную райбольницу. Там нет УЗИ, кардиологии и холтера. Кроме того, не лучшие условия в палате, а мужу женщины сложно добираться до медучреждения.

Гладков пояснил, что в городе не хватает терапевтических коек. По его словам, в тот день они были заняты и женщину отвезли в ближайшую поликлинику. Кстати, Борисовская ЦРБ находится в 50 километрах от Белгорода. При этом Вячеслав Владимирович согласился с тем, что неправильно, когда из областного центра везут в другую больницу.

- Надеюсь, что с сегодняшнего дня такое не повторится.

По словам главы региона, привоз пациентов из муниципальных образований в Белгород логичен, но не наоборот. Гладков планирует ввести запрет на вывоз больных из областного центра в другие районы. Исключением станет острый дефицит мест в медучреждениях во время эпидемиологического периода.