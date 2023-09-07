В Белгородской области обезвредили 100-килограммовую бомбу

При проведении земляных работ в Белгороде на улице Парковой рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 6 сентября, взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В селе Мясоедово Белгородского района мужчина при проведении очистки колодца нашел гранату. В селе Мелихово Корочанского района местными жители в лесополосе обнаружили артиллерийскую мину. Кроме того, при проведении земляных работ в Белгороде на улице Парковой рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу.