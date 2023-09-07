Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 7:55

В Белгородской области обезвредили 100-килограммовую бомбу

Всего за сутки нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны
Алексей СЕРГУНИН
При проведении земляных работ в Белгороде на улице Парковой рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу.

При проведении земляных работ в Белгороде на улице Парковой рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 6 сентября, взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В селе Мясоедово Белгородского района мужчина при проведении очистки колодца нашел гранату. В селе Мелихово Корочанского района местными жители в лесополосе обнаружили артиллерийскую мину. Кроме того, при проведении земляных работ в Белгороде на улице Парковой рабочие нашли 100-килограммовую авиационную бомбу.