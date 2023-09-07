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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:33

В Белгороде продолжают приглашать на выборы умершего мужчину

О непростой ситуации на странице губернатора в сети рассказала мать погибшего
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгородской области в комментариях на странице губернатора поделилась непростой историей. Дело в том, что ее сын скончался пять лет назад. Но ежегодно на его имя из избирательной комиссии приходит уведомление с приглашением на выборы. В Подтверждение женщина приложила фотографию с соответствующей бумагой. Видимо в списках на голосование до сих пор числится давно умерший человек.

На обращение жительницы региона отреагировал облизбирком. Белгородку попросили оставить контактные данные для связи.

Напомним, в Белгородской области с 8 по 10 сентября пройдут выборы депутатов. В Белгороде горожане будут голосовать за депутатов, которые войдут в состав обновленного горсовета. Жители Белгородского района проголосуют за депутатов представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений.