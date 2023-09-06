Скончался руководитель Управления Роскомнадзора по Белгородской области Михаил Негодин. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Глава Белгородской области сообщил о кончине руководителя регионального Управления Роскомнадзора. В октябре Михаилу В октябре Михаилу Негодину исполнилось бы 60 лет.

- Его безвременный уход - это огромная потеря для нашей области. Михаил Юрьевич долгое время возглавлял региональную структуру надзора в сфере связи. Он сделал очень многое для становления и развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры нашего региона. В том, что сегодня мы имеем разветвленную сеть Интернет в городах, селах, школах и медицинских организациях, есть непосредственная заслуга Михаила Юрьевича. Это был блестящий профессионал цифровой сферы и талантливый организатор, - написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Юрьевича.