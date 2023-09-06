На фестиваль «Белгород в цвету» гостей пригласил Николай Дроздов. Фото: скриншот видео

Губернатор Вячеслав Гладков разместилу себя в социальных сетях приглашение на предстоящий фестиваль «Белгород в цвету». В видеоролике появился известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Он пригласил все посетить самое яркое событие этой осени.

- С большим удовольствием приглашаю Вас на самое яркое событие осени – фестиваль „Белгород в цвету“, который пройдёт с 8 по 10 сентября, - сказал Николай Николаевич.

Будет ли сам Дроздов в эти дни в Белгороде, не известно. Зато известно, что на обновленной понтонной сцене в парке Победы выступят приглашенные гости – рок-группа «Цветы», Эмиль Кадыров, Мари Корне и другие творческие коллективы.

Тем временем Вячеслав Гладков рассказал, что он думает о проведении праздника во время СВО. По мнению губернатора, устраивать такие мероприятия необходимо, чтобы забыть о плохом и посмотреть на красивые пейзажи Белгородской области.

- Кто-то скажет: не вовремя. А мне кажется, именно сейчас особенно важно остановиться, посмотреть на нашу замечательную природу — реки, леса, поля — и сказать: «Я люблю тебя, жизнь!» - написал глава Белгородской области в соцсети.