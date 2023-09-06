Певец из Белгорода Влад Забелин стал финалистом конкурса Олега Газманова «Родники»

«Родники» – это открытая площадка для композиторов и поэтов, музыкантов и аранжировщиков, сольных исполнителей и музыкальных коллективов, профессионалов и любителей. Руководитель проекта – народный артист России Олег Газманов.

На конкурс национального проекта «Родники» подано 11 тысяч заявок из 75 регионов России в пяти номинациях: «Лучшее исполнение», «Лучший текст песни», «Лучшая музыка», «Лучшая песня» и «Лучшая аранжировка».

В финал конкурса попали 28 авторов-исполнителей. Среди них и певец из Белгородской области Влад Забелин. Его песни стали популярны на «Радио Шансон», «Русском радио», «Авторадио». На гала-концерте он представит свою композицию «Письмо».

Гала-концерт состоится 15 сентября в 17:00 на сцене Ставропольского дворца культуры и спорта.