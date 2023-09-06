В Белгородской области на 26% увеличилось количество усыновлений

В регионе смогли обрести семью 64 ребенка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала года в Белгородской области увеличилось количество усыновлений. Показатель вырос на 26%. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС по региону Татьяна Слюсаренко на совей странице в социальной сети. Всего в 2023 году в регионе обрели семью 64 ребенка — 38 мальчиков и 26 девочек.

Как отметила Татьяна Слюсаренко, дети получают шанс найти родителей благодаря федеральной кампании «Усыновление», которая действует в рамках нацпроекта «Демография». Социальную кампанию инициировал президент России Владимир Путин.