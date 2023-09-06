В Белгороде пройдет благотворительная книжная ярмарка

Белгородцев приглашают на большую благотворительную книжную ярмарку.

Белгородцев приглашают на большую благотворительную книжную ярмарку. Она пройдет в областном центре в субботу, 9 сентября с 10:00 до 17:00.

На ярмарке будет представлено порядка 2000 наименований книг в хорошем и отличном состоянии. Среди них книги по психологии, детективы, романы, детская литература, книги по кулинарии и многое другое.

Ярмарку проводит Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». Понравившуюся книгу можно будет забрать в обмен на рекомендованное благотворительное пожертвование. Все собранные средства пойдут на приобретение подвесных устройств для аппарата Экзарта в зал ЛФК «Илья Муромец». Занятия на этом аппарате помогают детям с ОВЗ лучше чувствовать свое тело.

9 сентября с 10.00 до 17.00

Центр психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (г. Белгород, ул.Архиерейская, 8)