В Белгородской области 7 сентября похолодает до +22 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики прогнозируют похолодание уже с четверга, 7 сентября. По их данным, завтра на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем же не превысит +17-22 градусов.

В областном центре ночью 10-12 тепла, днем воздух прогреется до +19-21 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует во время нахождения на осенней рыбалке не забывать о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.