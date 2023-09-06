Белгородские пожарные спасли котенка в Строителе

Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Вчера в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа позвонила жительница города Строитель. Взволнованная женщина объяснила, что в помощи нуждается ее кот, который застрял в пружине автомобиля под задней стойкой амортизатора. Как животное попало в ловушку и каким способом его можно освободить хозяйка питомца не знала, поэтому решила обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.

Поскольку в тот момент оперативная обстановка позволяла осуществить выезд на помощь животному, к месту прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС региона, кот был спасен с помощью подручных средств и ласковых слов, оказавшись в надежных руках огнеборцев.

Белгородка поблагодарила пожарных за помощь и неравнодушие в подобных непростых ситуациях.