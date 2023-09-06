Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 сентября 2023 11:15

ВСУ за прошедшие сутки атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области

Под обстрелом погиб один мужчина, женщина получила ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под обстрелом погиб один мужчина, женщина получила ранения.

Под обстрелом погиб один мужчина, женщина получила ранения.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Семь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины 5 сентября. В результате погиб мужчина, женщина получила ранения. Повреждения различной степени зафиксированы в 11 домах. Информацию по атакам противника опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

По Солнцевке в Белгородском районе беспилотник сбросил один осколочный боеприпас. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое с украинского беспилотника также был сброшен один осколочный гранатометный выстрел. В Валуйском округе над Логачевкой сбили квадрокоптер противника, а в селе Вериговка — БПЛА самолетного типа. Под минометный обстрел попал хутор старый в Волоконовском районе. Всего зафиксировали 3 прилета. В этих населенных пунктах обошлось без последствий.

В Грайворонском округе над селом Антоновка сбили БПЛА: пострадавших нет, но в одном частном доме был перебит газопровод.

14 минометных снарядов ВСУ выпустили по селу Козинка, в результате погиб местный житель. Мужчина скончался до приезда медиков. Женщина получила осколочные ранения, сейчас она в стабильном состоянии. Также из-за обстрела повреждены 11 частных домов, линия электропередачи и частично — газопровод. Аварийные бригады уже устранили последствия.

В Краснояружском районе 2 артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Староселье, еще 6 пришлись на окраину села Колотиловка. Разрушений и пострадавших нет. В селе Вязовое зафиксировано 4 прилета – была повреждена ЛЭП.

В Шебекинском округе под обстрел попали 4 населенных пункта: 7 снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка, по 3 пришлось по селам Середа и Муром, 1 снаряд прилетел по хутору Марьино. Пострадавших и разрушений в населенных пунктах нет.