ВСУ за прошедшие сутки атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области

Под обстрелом погиб один мужчина, женщина получила ранения. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Семь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины 5 сентября. В результате погиб мужчина, женщина получила ранения. Повреждения различной степени зафиксированы в 11 домах. Информацию по атакам противника опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

По Солнцевке в Белгородском районе беспилотник сбросил один осколочный боеприпас. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое с украинского беспилотника также был сброшен один осколочный гранатометный выстрел. В Валуйском округе над Логачевкой сбили квадрокоптер противника, а в селе Вериговка — БПЛА самолетного типа. Под минометный обстрел попал хутор старый в Волоконовском районе. Всего зафиксировали 3 прилета. В этих населенных пунктах обошлось без последствий.

В Грайворонском округе над селом Антоновка сбили БПЛА: пострадавших нет, но в одном частном доме был перебит газопровод.

14 минометных снарядов ВСУ выпустили по селу Козинка, в результате погиб местный житель. Мужчина скончался до приезда медиков. Женщина получила осколочные ранения, сейчас она в стабильном состоянии. Также из-за обстрела повреждены 11 частных домов, линия электропередачи и частично — газопровод. Аварийные бригады уже устранили последствия.

В Краснояружском районе 2 артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Староселье, еще 6 пришлись на окраину села Колотиловка. Разрушений и пострадавших нет. В селе Вязовое зафиксировано 4 прилета – была повреждена ЛЭП.

В Шебекинском округе под обстрел попали 4 населенных пункта: 7 снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка, по 3 пришлось по селам Середа и Муром, 1 снаряд прилетел по хутору Марьино. Пострадавших и разрушений в населенных пунктах нет.