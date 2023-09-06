Белгородские власти опубликовали афишу предстоящего фестиваля «Белгород в цвету»

Мероприятие пройдет в областной столице с 8 по 10 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэрия Белгорода опубликовала программу фестиваля, который пройдет в областном центре уже в эти выходные. Официальное открытие мероприятия состоится в пятницу, 8 сентября, на понтонной сцене в парке Победы в 12:00. «Белгород в цвету» ждет гостей с 8 по 10 сентября.

В первый день мероприятия белгородцев и гостей города ждет концертная программа — до самого вечера будут выступать различные группы. В Белгород также приедет группа Стаса Намина «Цветы».

В субботу, 9 сентября, на плавучей сцене выступит финалист телепроекта Голос» Эмиль Кадыров — его концерт запланирован на 20:00. А «Летней эстраде» в парке Победы в 18:00 пройдет бал цветов.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

В воскресенье, 10 сентября, пройдет финальный день фестиваля. Белгородцы смогут посетить поэтический квартирник, расписать автомобиль и принять участие в элегантной дискотеке. Закрытие проекта состоится в 15:00 на сцене «Летняя эстрада».

На протяжении трех фестивальных дней для детей в парке «Котофей» устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы. А на площадке у «Мастерславля» все три дня для гостей мероприятия проведут множество мастер-классов и обучающих программ.

Белгород, с 8 по 10 сентября, 0+