За последнюю неделю в Белгородской области от обстрелов пострадали больше 120 домов Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из-за обстрелов ВСУ за последнюю неделю в Белгородской области значительно увеличилось количество поврежденных домовладений. Только в Валуйском округе – 127 разрушенных зданий. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что на части объектов уже приступили к восстановительным работам.

- Стараемся сделать максимально быстро там, где позволяет обстановка, сделать замеры, приступить к восстановительным работам. Например, поселок Уразово, село Долгое - таких объектов 72, замеры произведены, материалы закуплены, на некоторых домах уже начали восстановительные работы, но на всех 72 объектах сможем начать только до конца следующей недели. Действительно, объем работ очень большой, несмотря на все старания строителей одномоментно выполнить на каждом доме работу невозможно, но мы будем делать все необходимое для того, чтобы жители пострадавших домов как можно быстрее вернулись к себе в родные дома, - отметил глава региона.