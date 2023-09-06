Гладков сообщил о состоянии пострадавшей при обстреле Козинки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области рассказал о состоянии женщины, получившей ранения во время вчерашнего обстрела Козинки Грайворонского городского округа. Глава региона отметил, что сейчас пострадавшая стабильна.

- Врачи говорят, что динамика положительная, улучшение состояния. Надеюсь, что в ближайшее время она вернется к своим родным. Если будет необходимость, окажем дальнейшую помощь в реабилитации после ранения. – сказал Вячеслав Гладков во время утреннего обращения в соцсети.

Напомним, вчера, 5 сентября, Козинка дважды попала под обстрел ВСУ. К сожалению, погиб мужчина. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в 11 частных жилых домовладениях. Также повреждены линия электропередачи и частично газопровод. Аварийные бригады устранили последствия.