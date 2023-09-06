Белгородцы пожаловались губернатору на ежедневные очереди утром у школ

С жалобой толпы учеников и родителей к губернатору в соцсети обратился житель Строителя. Он попросил Вячеслава Гладкова помочь в нормализации безопасного пропускного режима в школах. По словам белгородца, аналогичная ситуация происходит и после уроков.

Глава региона в прямом эфире ответил, что пропускной режим входит в антитеррористические меры, и это необходимо для безопасности.

- Есть проблемы. Но базовая задача – это безопасность детей в рамках антитеррористических мероприятий. Я думаю, вы согласитесь, что опасность есть. И очень большая, - прокомментировал Гладков.

Губернатор также отметил, что в Строителе в этой конкретной школе занимаются дети из соседнего образовательного учреждения, поэтому из-за увеличения количества учеников возникает столпотворение у ворот. Он дал поручение главе администрации Олегу Медведеву съездить в школу и разобраться в ситуации.