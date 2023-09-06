На остановке «Стадион» лавочки обещают установить раньше срока

Белгородка обратилась к губернатору с просьбой установить лавочки на остановке в районе стадиона. Просьбу женщины Вячеслав Гладков зачитал в прямом эфире 5 сентября. Месяц назад остановочный комплекс демонтировали, а городские власти обещали оперативно решить проблему со скамейками на этом месте. Но дело так и не сдвинулось.

Вячеслав Гладков пообещал, что лавочки на «Стадионе» установят уже 6 сентября.

- По докладу Валентина Демидова, делается остановочный павильон. Но правильно вы говорите — люди ходят туда каждый день, поэтому задача поставлена, чтобы лавочки были установлены до конца завтрашнего дня. Когда появится павильон, тогда уже примите решение вместе с мэром, нужно лавочки оставлять или нет, - сказал глава региона.