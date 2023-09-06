Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, никто не пострадал. Но без электроснабжения остались два населенных пункта.

- ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка, - написал глава региона в телеграм-канале.

По информации губернатора, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.