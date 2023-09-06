Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 сентября 2023 7:10

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Белгородской области

Из-за повреждения ЛЭП без электричества остались два населенных пункта
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, никто не пострадал. Но без электроснабжения остались два населенных пункта.

- ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка, - написал глава региона в телеграм-канале.

По информации губернатора, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.