В Старом Осколе женщину выгнали с рынка из-за дешевых овощей с огорода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В вечернем прямом эфире 5 сентября губернатор зачитал обращение жительницы Старого Оскола. Женщина написала, что продавала на местном сельхозрынке овощи со своего огорода. Чтоб гарантированно продать товар, выставила низкие цены. Но директору рынка такое поведение женщины не понравилось, и он выставил ультиматум – либо высокие цены, либо на выход.

Вячеслав Гладков был возмущен сложившейся ситуацией. По словам губернатора, в то время, когда расходы населения растут быстрее доходов, недопустимо появление на сельхозрынках перепродавцов, зарабатывающих на продуктах питания. Ведь их стоимость всегда волнует людей в первую очередь. Он поручил своему заместителю Юлии Щедриной разобраться в этой ситуации и наказать руководство рынка, если оно действительно допустило подобные вещи.

- Если эта информация подтвердится, то, конечно, таких людей нужно с этих должностей убирать. Конечно, рынок частный, но мы будем привлекать, если будет необходимо, правоохранительные органы. С моей точки зрения, это уголовно наказуемая история, - сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, в сентябре в Белгороде возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. На этот раз они будут не на рынках, а именно на улицах областного центра. Первая пройдет в ближайшую субботу, 9 сентября.