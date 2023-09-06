Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья семьям, потерявшим дома из-за обстрелов ВСУ Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил с новосельем и вручил ключи еще 32 семьям из белгородского приграничья, которые вынужденно покинули свои дома из-за постоянных обстрелов ВСУ. На сегодняшний из общего числа пострадавших 1211 семей уже выбрали себе конкретные квартиры и дома. До конца сентября еще 120 семей въедут в новое жилье.

- Огромный объем работы проделан, но еще многое предстоит сделать. Поэтому мы продолжаем встречаться с каждой отдельной семьей, учитываем все пожелания, ищем подходящие варианты, которые устроят всех. Ни один человек у нас не останется без крыши над головой. Мы найдем выход из самой непростой жизненной ситуации, обязательно решим все проблемы и трудности, - подчеркнул руководитель Белгородской области.

Глава региона пожелал белгородцам, чтобы впереди были только счастливые моменты жизни: воспитание детей, радость за их успехи, только добрые новости и побольше солнечных дней.

Отметим, средства на приобретение жилья выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина.