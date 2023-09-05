Движение в центре Белгорода перекроют уже 6 сентября с 16:00. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили о досрочном перекрытии двух участков дороги в центре города. Движение транспорта ограничат уже завтра, 6 сентября, с 16:00 на Театральном проезде. Также поменяется схема движения на Свято-Троицком бульваре

Ограничат проезд транспорта раньше, чем планировалось, чтобы дизайнеры могли подготовить площадки проекта «Белгород в цвету» к открытию. Указанные участки будут перекрыты вплоть до завершения мероприятий. Напомним, цветочный фестиваль в Белгороде продлится с 8 по 10 сентября.

В городской администрации также отметили, что жители жилых домов вблизи этого участка смогут без препятствий заезжать и выезжать из дворов. На Свято-Троицком бульваре будет организовано двухстороннее движение, чтобы минимизировать неудобства. На улице Победы при наличии регистрации сотрудники ГИБДД будут также разрешать движение жителям. Это предусмотрено ПДД.